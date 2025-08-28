Школу в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе откроют 1 сентября

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха завершилось строительство нового корпуса средней школы № 15 в ЖК «Героев». Готовность объекта проверил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Открытие школы запланировано на 1 сентября.

Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1320 учеников. Оно решит проблему перегруженности основного корпуса школы. В новом корпусе предусмотрено 55 классов: 20 для начальной школы, 25 для основной и 10 для старшей школы. Ученики разных возрастов будут обучаться на отдельных этажах, что обеспечит комфорт и безопасность.

«Школа полностью готова к открытию 1 сентября. Красивое, новое и современное помещение встретит детей уже в следующий понедельник», — отметил Тарас Ефимов.

В здании оборудованы библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест. На прилегающей территории создан стадион и спортивные площадки для занятий на свежем воздухе.

ЖК «Героев» расположен в благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком. В этом году в комплексе открылись два новых образовательных объекта: школа № 15 и детский сад на 220 мест, что значительно улучшит инфраструктуру района и обеспечит местным жителям доступ к качественному образованию.