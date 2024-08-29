Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино откроют в сентябре
Школу на 550 мест достроили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино. Ее откроют в сентябре.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, в трехэтажном здании обустроили учебные кабинеты, лаборантские, медблок, два спортзала с раздевалками и тренерскими, столовую, библиотечный центр и другие помещения. Общая площадь школы составила 1,1 тысячи квадратных метров.
На территории разместили площадку для мероприятий и зону для занятий физкультурой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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