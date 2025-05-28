Школу в микрорайоне Восточный построят в Звенигороде летом 2025 года

Будущая школа на 1100 мест в звенигородском микрорайоне Восточный уже почти готова. Строительство вышло на финишную прямую — выполнено 72% всех работ.

Сейчас все усилия направлены на второй корпус: рабочие монтируют кровлю, устанавливают окна, возводят внутренние перегородки, прокладывают инженерные сети и завершают отделку фасадов.

Работы в первом корпусе уже закончены.Здесь проходит финальная уборка, а также собирают оборудование.

Параллельно на объекте благоустраивается уличная зона: основание для будущего стадиона уже заасфальтировано, впереди — укладка резинового покрытия и обустройство парковки.

Новое учебное здание будет четырехэтажным и вместит 64 кабинета, два спортзала, медицинский блок, столовую с пищеблоком и актовый зал на 440 мест. Современная школа с полноценной инфраструктурой в Восточном — важнейший шаг в развитии Звенигорода и всего округа. Сдать объект в эксплуатацию должны уже летом этого года.