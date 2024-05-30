Школу в микрорайоне Сухарево в Мытищах построят к концу года

Строительство школы для 1,1 тысячи учащихся продолжается в микрорайоне Сухарево в Мытищах. Подрядчик ведет работы по монтажу фасадных конструкций и устройству инженерных сетей.

«На площадке 20 рабочих. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, установке окон», — уточняется в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании школы обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, а также спортивный и актовый залы. Помимо этого, школьникам будет доступна библиотека с медиатекой.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Образование». Завершить строительство школы планируется до конца года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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