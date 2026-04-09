Школу в микрорайоне Первомайском в Королеве достроят летом

В Королеве продолжается строительство новой школы в микрорайоне Первомайский. Работы вышли на финальную стадию.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, на площадке уже приступили к внутренней отделке помещений, монтажу инженерных систем и благоустройству прилегающей территории.

Возведение здания началось осенью 2022 года. Планируется, что уже в сентябре новая школа примет первых учеников. Учреждение, где будут обучать детей с первого по 11-й классы, рассчитано на 825 мест.

Общая площадь четырехэтажного здания превышает 12,5 тысячи квадратных метров.

Проект предусматривает создание современной образовательной среды: помимо стандартных учебных кабинетов, в школе оборудуют специализированные пространства для практических занятий. Там появятся мастерские по столярному и швейному делу, классы кулинарии и обработки металла.

Кабинеты физики и химии оснастят отдельными лаборантскими помещениями, а для изучения информатики и иностранных языков выделят современные учебные блоки.

Также предусмотрены два спортивных зала — большой и малый, а также актовый зал, рассчитанный на 300 зрителей. Пищеблок организуют по принципу полного цикла.

Здание спроектировали с учетом требований безбарьерной среды: там смогут комфортно обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья.

Строительную готовность объекта оценивают в 85%. Все работы планируют завершить во втором квартале текущего года.