Школу в микрорайоне Опытное Поле построят в Котельниках в 2026 году

Возведение воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное Поле продолжается в Котельниках. Недавно строители приступили к разработке котлована для здания детского сада.

Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Новый комплекс, который займет почти 45 тысяч квадратных метров, будет включать школу на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 мест.

В школе завершили нулевой цикл работ. В настоящее время продолжается возведение монолитно-железобетонных конструкций для крыла старших классов и центрального блока, где планируется расположение спортивных и актовых залов. Также активно идет строительство монолитной конструкции блока младших классов. Работы по созданию котлована для детского сада уже начаты. На площадке задействовано 143 рабочих, шесть единиц техники и три башенных крана.

В многофункциональном образовательном комплексе помимо учебных классов предусмотрены мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый зал на 800 мест, а также четыре спортивных зала, пищеблок и столовые. Здесь также расположатся блок медицины и библиотечно-информационный центр с IT-зоной, классы робототехники и IT-полигоны.

Детский сад готовят на 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В его блоке разместятся уютные групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами. На территории детского сада создадут спортивные и игровые площадки.

Ожидается, что завершение строительства комплекса состоится в третьем квартале 2026 года.