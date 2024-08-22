Школу в микрорайоне Новое Ступино откроют 1 сентября

Фото: Минстрой МО

Новый корпус школы для 550 ребят построили в микрорайоне Новое Ступино. Торжественное открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

В новом корпусе школы обустроили просторные классы и лаборатории, мастерские для трудового обучения, два спортзала и библиотечно-информационный центр. Помимо этого, в школе появился актовый зал со сценическим оборудованием. В здании также разместили столовую и кабинет врача.

Прилегающую территорию благоустроили — в свободное время ребята смогут заниматься на стадионе и играть на спортивных комплексах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом рейтинге абсолютных лидеров среди школ. По его словам, третий год подряд в красной зоне нет ни одной. При этом, большинство — 498 из 885 школ — в зеленой, а 387 — в желтой зоне.

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