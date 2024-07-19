Школу в микрорайоне № 25а в Мытищах откроют к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Школа микрорайона № 25а в Мытищах распахнет свои двери для ребят ко Дню знаний. Строители уже завершают чистовую отделку помещений.

Благодаря госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» образовательное учреждение на 1100 мест начнет работу уже 1 сентября. Сейчас там трудятся 150 строителей, они завершают финишную отделку помещений. Последним этапом будет расстановка оборудования и мебели.

Также обустраивают территорию школы: готовят основание под монтаж стадиона и устройство беговых дорожек, укладывают плитку, монтируют площадки и скамейки. Подрядчик сохраняет хороший темп работы, чтобы уложиться в срок. В День знаний занятия у детей начнутся в новой современной школе.

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