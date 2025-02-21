Школу в микрорайоне Лукино-Варино построят в Лосино-Петровском в 2026 году

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав посетил строительную площадку новой школы в микрорайоне Лукино-Варино, рассчитанной на 1,1 тысячи учеников. Вместе с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым он оценил ход работ и убедился, что строительство идет по плану.

Уже завершены земляные работы, строители приступили к армированию фундаментной плиты, залили основания для башенных кранов и продолжают монтаж дренажных колодцев.

Новая школа будет включать блок для начальных классов на 400 мест и блок для основной и старшей школы на 700 мест, а также зону дополнительного образования. В здании предусмотрены современные классы, включая кабинеты робототехники и IT-полигон, мастерские, актовый зал со сценой и спортивный блок. Также в школе будет оборудован пищеблок полного цикла и просторная столовая с разделением зон.

На территории вокруг школы планируется обустроить спортивные площадки для волейбола, беговые дорожки с современным покрытием, футбольное поле и игровые зоны для детей.

Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2026 года.