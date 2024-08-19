Школу в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют к новому учебному году

Фото: Медиасток.рф

Глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила строительную площадку новой школы в микрорайоне Катюшки на 2,2 тысячи учеников. Сейчас в здании ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем, а также завершается меблировка.

Как сообщила Анна Кротова, внутренние инженерные системы смонтированы в полном объеме. В школе созданы все условия для обучения и развития.

Так, предусмотрены два больших и два малых спортивных зала, актовый зал на 600 мест, библиотека и обеденный зал на 1000 посадочных мест. Также обустроены зоны для чтения и отдыха, а пришкольная территория подготовлена для активного и безопасного времяпрепровождения.

«Строительство школы велось согласно рабочей документации с соблюдением всех технологических процессов выполнения работ», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

По словам главы округа, к началу учебного года все работы будут завершены, и школа примет первых учеников.

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