Школу в микрорайоне Катюшки подключили к водоснабжению в Лобне | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 15:25 Школу в микрорайоне Катюшки подключили к водоснабжению в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня возводится один из наиболее масштабных образовательных комплексов в Подмосковье, который расположится в микрорайоне Катюшки. Уже завершено подключение школы и детского сада к системам водоснабжения, канализации и дренажу.

Глава муниципалитета Анна Кротова также упомянула о выполненных работах по улучшению городской инфраструктуры.

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Так, в котельной по адресу Комиссара Агапова выполнен текущий ремонт насоса горячего водоснабжения. На центральном тепловом пункте № 13 установили автоматику и произвели настройку системы управления. Также, на пунктах № 9, 16 и 18 завершили промывку и очистку теплообменников.

Кроме того, в Лобне восстановлены окна вертолета МИ-2 — символа микрорайона Букино, посвященного авиаторам. Отремонтирован водосток на здании по адресу Ленина, 27к2, покрашены две детские площадки, 18 скамеек и 32 урны на общественных территориях, а также выполнен локальный ремонт кровли на здании Текстильная, 12.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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