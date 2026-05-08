Школу в Лукино-Варине построят в этом году

Новую школу на 1100 учеников строят для жителей ЖК «Лукино-Варино» в городском округе Лосино-Петровский. После открытия дети смогут учиться в одну смену, а классы будут рассчитаны в среднем на 25 человек.

Трехэтажное здание площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитано на учеников с 1 по 11 класс. В начальной школе предусмотрено 400 мест, в средней – 500, в старшей – 200. Персонал школы составит 112 человек. На первом этаже разместят пищеблок с обеденным залом и медицинский блок. На втором появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, причем в спортзал сделают отдельный вход для занятий после уроков. На третьем этаже откроют библиотечно-информационный центр с читальным залом, IT-зоной и пространством для детских инициатив. Школу строят по областной госпрограмме создания объектов социальной инфраструктуры. По данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость строительства составляет около 1,65 млрд рублей. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Строительная готовность объекта составляет 50%: надземная часть уже выполнена, продолжаются работы по кровле и фасадам. На площадке работают 61 человек и 2 единицы техники. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. Застройщик и технический заказчик – ГКУ Московской области «ДЗКС», генеральный подрядчик – АО «АВТОБЫТДОР».