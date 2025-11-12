Школу в Лукино-Варино достроят в 2026 году

Школу в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловского достроят в 2026 году. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников.

Как сообщили в областном Минстрое, готовность объекта уже достигла 60%. Сейчас там устанавливают оконные блоки, а затем приступят к монтажу витражей.

В учреждении обстроят вход с V-образными колоннами. Здание будет разделено на блок начальной школы на 400 мест и корпус для старшеклассников на 700 учеников. В школе будут работать лаборантские, учебные классы, помещения для кружков и индивидуальных занятий, актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, пищеблок, медкабинет и другие помещения.