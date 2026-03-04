Школу в Луховицах отремонтируют к 2027 году

В округе активно преображается образовательная инфраструктура: здесь полным ходом идет капитальный ремонт здания школы № 9, ранее известного как Лицей. Этот масштабный проект, реализуемый в рамках региональной программы модернизации школ, уже демонстрирует высокие темпы, опережая установленный график.

Строители уже завершили полный демонтаж внутренних конструкций, перегородок и устаревших коммуникаций, а также старой кровли.

«Эти работы позволили подготовить здание к кардинальным изменениям. В настоящее время на объекте кипит работа по устройству полов. Специалисты активно заливают напольную бетонную стяжку, создавая ровное и прочное основание для будущих современных покрытий», — отметил представитель подрядчика.

Этот этап является фундаментом для дальнейших отделочных работ и монтажа оборудования. Следующим этапом станет замена кровли. Обновленная крыша не только обеспечит защиту от любых погодных условий, но и улучшит теплоизоляцию здания. Пока работы продолжаются, ученики временно распределены по другим образовательным корпусам. Ожидается, что обновленное здание откроет свои двери для учеников уже в 2027 году.