Школу в КП «Кембридж» в муниципальном округе Истра откроют в формате муниципальной

Школу в коттеджном поселке «Кембридж» в муниципальном округе Истре на 594 места откроют в формате муниципальной. Такое решение приняло Министерство образования Московской области. Это позволит обеспечить приоритетное зачисление местных детей и ребят с соседних территорий, а также быстрее организовать учебный процесс, сообщили в ведомстве.

Новое учебное заведение площадью девять тысяч квадратных метров откроет двери для школьников 1 сентября 2026 года. Квалифицированные педагоги будут обучать детей по современным образовательным программам.

Школа в ЖК «Кембридж» изначально планировалась как частная, но по инициативе администрации округа и при поддержке области удалось договориться с застройщиком ООО «Оптилэнд» о передаче здания в муниципальную собственность. Процедура состоялась в мае 2025-го.

За счет бюджета Подмосковья и муниципалитета проведут работы по отделке спортзала, классов и пищеблока. Их стоимость оценили в 322 миллиона рублей. Помещения оснастят мебелью и оборудованием.

В новом учреждении смогут заниматься учащиеся 1-11-го классов. Проектная мощность — 594 ученика. Помимо современных классов, актового и спортивного залов, библиотеки, в школе оборудуют лаборатории.

Особое внимание уделят творческому развитию детей. Проект предусматривает костюмерные и гримерные комнаты для школьного театра.