Школу в Королеве и детский сад в Одинцове поставили на кадастр в августе

Управление Росреестра по Московской области в начале августа поставило на государственный кадастровый учет школу на 825 мест в городском округе Королев и детский сад на 245 мест в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новое четырехэтажное общеобразовательное учреждение общей площадью более 12 тысяч квадратных метров расположено в микрорайоне Первомайском в Королеве.

В здании предусмотрели 33 учебных класса, столовую, медицинский блок, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и мастерские для трудового обучения.

На прилегающей территории обустроили спортивные и игровые зоны, высадили газон, подготовили площадки для волейбола, баскетбола и занятий легкой атлетикой. Первых учеников школа примет в сентябре текущего года.

Второй объект — трехэтажный детский сад общей площадью около четырех тысяч квадратных метров на 245 дошкольников — расположен в жилом комплексе «Союзный» в Одинцове.

Учреждение рассчитано на разновозрастные группы, включая детей ясельного возраста. В здании обустроены функциональные классы, оборудованные спортзалы, зоны отдыха и специальные помещения для уроков музыки, танцев и других видов искусства. На территории установили игровые комплексы, спортивную площадку, провели озеленение, а также организовали зоны отдыха и крытые паркинги.

«Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры и имеет важное значение для улучшения качества жизни граждан в регионе», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.