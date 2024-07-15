Школу в Юго-Западном микрорайоне в Ступине построят к осени

Школу с двумя спортзалами и библиотекой построят в микрорайоне «Юго-Западный» построят в Ступине к сентябрю. Она примет 825 учеников.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 95%. В здании уже завершают отделку помещений и проверяют работу инженерного оборудования. Туда также привезли новую мебель и оборудование.

В учреждении обустроят классы для начальной, средней и старшей школы, столовую, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения. На территории обустроят игровые площадки и места для занятий физкультурой.

Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.

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