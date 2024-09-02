Школу в деревне Сухарево под Мытищами достроят к декабрю

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили, как идет строительство школы в деревне Сухарево под Мытищами. Здание возводят по нацпроекту «Образование» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

Как пояснили в ведомстве, строительная готовность объекта составляет уже 45%.

«Строители выполняют отделку помещений, устраивают кровлю и фасады. Полностью завершить строительные работы планируют в четвертом квартале 2024 года», — уточнили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Школа рассчитана на 1100 учеников. В здании разместятся спортивный и актовый залы, столовая, учебные классы и библиотека с медиатекой, а также административные помещения.

Территорию школы озеленят и благоустроят — во дворе появятся игровые площадки, места для отдыха и спортивная зона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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