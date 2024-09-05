Школу в деревне Сухарево достроят в 2025 году

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Школа на 1,1 тысяч учеников в деревне Сухарево городского округа Мытищи уже готова на 50%. Строители обещают сдать объект в 2025 году.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, на стройплощадке трудятся около 120 рабочих и шесть единиц техники. Строители приступили к монтажу фасадов, кровли и инженерных систем. Кроме того, идет работа по благоустройству прилегающей территории и строительству спортивных площадок.

Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников.

В здании новой школы разместятся учебные классы и лаборатории, многофункциональные спортивные залы, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ зоной, столовая и административные помещения.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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