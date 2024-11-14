Школу в деревне Сухарево достроят в 2024 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили строительство четырехэтажной школы в деревне Сухарево. Возвести объект планируется до конца года.

Сейчас рабочие благоустраивают прилегающую территорию. Готовность объекта оценивают в 69%.

Согласно проекту, школа площадью более 17 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. В образовательном учреждении оборудуют учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку и столовую. Рядом со школой обустроят стадион, беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

В стройнадзоре региона отметили, что открытие школы позволит снизить нагрузку на учебное заведение в соседнем Марфине.