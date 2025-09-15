Школу в деревне Сапроново Ленинского округа построят к концу 2025 года

В Ленинском округе в деревне Сапроново продолжается строительство школы на 1675 мест. В настоящее время завершена черновая отделка помещений, монтаж кровли, оконных конструкций и фасадных панелей.

Школа станет крупнейшим образовательным учреждением в округе.

«Учебное заведение станет одним из самых нестандартных образовательных объектов Московской области. Из-за особенностей рельефа здание будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Все помещения многофункциональны — классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и большой спортзал. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор», — сообщает пресс-служба девелоперской компании «Брусника».4

Подрядчик установил системы вентиляции, пожаротушения и электроснабжения, возвел лестничные марши из металлоконструкций и железобетонных изделий. Параллельно ведется обустройство стадиона, в том числе монтаж трибун и тротуаров, а также благоустройство территории. Открыть школу планируют до конца 2025 года.

В здании будет много света благодаря расширенным оконным проемам и витражам в учебных классах. Школа отличиться атриумом на 1000 мест, сценой, ярусными зрительными местами на первом этаже и световым фонарем в кровле. В отделке будут применять дерево.