Школу в деревне Павловского Посада отремонтируют в следующем году

Жителям деревни Кузнецы Павлово-Посадского городского округа сообщили, что капитальный ремонт местной школы запланирован на 2026 год. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу организации учебного процесса на период проведения ремонтных работ.

«Мы детально обсудили с жителями вопросы логистики и организации подвоза детей в другую школу на время проведения капитального ремонта», — сообщил глава округа Денис Семенов, подчеркнув важность минимизации неудобств для учащихся и их родителей.

Помимо этого, глава округа сообщил о завершении подготовительных работ к обустройству новой игровой площадки в деревне Кузнецы. Она будет расположена у дома № 21 по Сосновому проезду.

«Также жители выступили с инициативой проведения праздника, посвященного Дню микрорайона Солнечный. Мы с удовольствием поддержали эту идею и окажем необходимую помощь в организации и подготовке концертной программы», — добавил Денис Семенов.