Школу в деревне Кузнецы открыли после капремонта в Павловском Посаде

Площадь обновленного здания составляет 3,9 тысячи квадратных метров. Специалисты отремонтировали кровлю и фасад, выполнили внутреннюю отделку помещений, модернизировали входные группы, установили новые окна и двери, полностью заменили инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Для школы приобрели современную мебель и оборудование, а также благоустроили прилегающую территорию.

Сергей Балашов выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, депутату Государственной думы Геннадию Панину, а также депутатам Московской областной думы Максиму Коркину и Линаре Самединовой. В рамках реализации проекта «Моя школа — Моя история» от имени Линары Самединовой награду вручили Арине Гималиевой, автору эскизов и руководителю коллектива художников, расписавших стены обновленной школы.

«Мне особенно приятно, что вместе с учениками свой путь в профессию начинают 15 молодых педагогов нашего округа. Пусть первый учебный год будет счастливым, а старшие товарищи всегда подставят плечо. Уважаемые учителя, спасибо вам за мудрость и терпение! Уважаемые родители, спасибо, что вы каждый день учитесь вместе с детьми. И отдельная огромная благодарность строителям и всем, кто вложился в этот капитальный ремонт!» — сказал Сергей Балашов.

В этом году в Павлово-Посадском округе впервые переступили школьный порог 1036 мальчишек и девчонок.