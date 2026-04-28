Школу в деревне Юрлово достроят в этом году

В деревне Юрлово в городском округе Химки близится к завершению возведение школы, которая сможет принять 1100 учеников. Инспекторы Главгосстройнадзора отметили, что готовность объекта достигла 65%.

Общая площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров. В школе создают условия для комфортного обучения детей с первого по 11-й классы.

Внутри разместят не только универсальные учебные кабинеты, но и три специализированные мастерские. В одной из них учащиеся смогут осваивать работу по дереву и металлу, вторая будет предназначена для обработки тканей, а третья — для уроков кулинарии.

Для самых маленьких оборудуют полноценные помещения групп продленного дня. Проектировщики также заложили в план два просторных спортивных зала и актовый зал со сценой и костюмерными. Кроме того, в здании появится современный пищеблок, работающий по принципу полного цикла.

Особое внимание уделят удобству родителей и благоустройству территории. У входа в школу сделают отдельную зону ожидания, чтобы взрослым было комфортно встречать детей.

Улица вокруг здания также преобразится: там оборудуют спортивный кластер с футбольным полем, беговой дорожкой, полосой препятствий и площадками для прыжков как в длину, так и в высоту. Также установят столы для настольного тенниса.

Для детей разных возрастов появятся отдельные игровые и спортивно-развивающие зоны. Рядом со школой предусмотрена большая площадка для проведения линеек и праздников.

Завершат благоустройство высадкой деревьев, кустарников, газонов и цветов. Кроме того, на территории появится участок, где ученики смогут ухаживать за растениями самостоятельно.

Застройщик планирует полностью сдать объект в третьем квартале 2026 года.