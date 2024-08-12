Школу в деревне Голубое под Солнечногорском откроют к новому учебному году

Готовность школы в деревне Голубое под Солнечногорском составляет уже 95%. Родители учеников посетили заведение вместе с главой городского округа Константином Михальковым, депутатом Ольгой Гончар и директором Андреевской школы Ириной Донской. Объект построили по новейшим образовательным стандартам.

В здании уже приступили к оснащению помещений. Подрядчик занимается укомплектовкой спортзалов и пищеблока, рассчитанного почти на 700 мест: в активной фазе установка оборудования, котлов, моечных машин.

«После 10 августа завезем в классы парты, технику и все необходимое оснащение для уроков. Финальные работы закончим в срок. Учителя уже занимаются планировкой для своих классов, а родители могут посмотреть, в каких условиях будут учиться дети. Все это стало возможным благодаря поддержке Андрея Юрьевича Воробьева», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.