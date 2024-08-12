Школу в деревне Голубое под Солнечногорском откроют к новому учебному году
Готовность школы в деревне Голубое под Солнечногорском составляет уже 95%. Родители учеников посетили заведение вместе с главой городского округа Константином Михальковым, депутатом Ольгой Гончар и директором Андреевской школы Ириной Донской. Объект построили по новейшим образовательным стандартам.
В здании уже приступили к оснащению помещений. Подрядчик занимается укомплектовкой спортзалов и пищеблока, рассчитанного почти на 700 мест: в активной фазе установка оборудования, котлов, моечных машин.
«После 10 августа завезем в классы парты, технику и все необходимое оснащение для уроков. Финальные работы закончим в срок. Учителя уже занимаются планировкой для своих классов, а родители могут посмотреть, в каких условиях будут учиться дети. Все это стало возможным благодаря поддержке Андрея Юрьевича Воробьева», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В четырехэтажном образовательном учреждении кроме учебных классов оборудуют игровую группу продленного дня, актовый и два читальных зала, а также IT-зону. Большой спортивный блок включит в себя три спортзала, всепогодные прорезиненные беговые дорожки на территории школы, волейбольную и баскетбольную площадки и тренажеры.
В новом корпусе набрали полный штат учителей. В их планах — открыть более 20 кружков, театральную студию и школу для дошколят.
«Масштабы школы впечатляют. Мы в полнейшем восторге: новое современное оборудование, потрясающие огромные залы. Все очень здорово, нам здесь понравилось. Мы хотим скорее привести сюда наших деток», — поделилась мама будущего первоклассника Марина Чаусова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.
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