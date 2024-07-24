Новую школу в деревне Голубое откроют 1 сентября

Строительство самой большой школы Солнечногорска на 1375 мест завершается в деревне Голубое. Сейчас в учреждении устанавливают мебель и учебное оборудование. Объект сдадут к 1 сентября.

Площадь новой школы составляет 28,3 тысячи квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся учебные классы, игровые группы продленного дня, три спортивных зала, актовый зал на 400 человек, два читальных зала, ИТ-зоны и столовая на 696 мест.

На объекте задействовано более 580 специалистов и семь экскаваторов, погрузчиков, автокранов, катков и самосвалов.

«Самую большую школу на территории нашего округа строим по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта „Образование“. Отмечу, что педагогический состав учреждения уже полностью сформирован. Почти через месяц более тысячи учеников приступят к обучению в современных и комфортных классах», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.