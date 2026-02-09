Школу в деревне Борисовка поставили на кадастр

В деревне Борисовка в городском округе Подольск на кадастровый учет поставили новую школу. Учебное заведение рассчитано на 500 мест.
В здании площадью свыше 12 тысяч квадратных метров обустроят 20 классов. Кроме того, в школе разместят пищеблок, обеденный зал, библиотеку, лаборантские помещения, два спортивных и один актовый залы. Последний сможет вместить до 200 учеников.
Возле здания предусмотрели площадки для игр и занятий физкультурой. Для учеников оборудовали футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольную и волейбольную площадки, а также тренажеры.
Школа расположена в доме № 22 на улице Рахманинова.
