Школу в 5-м микрорайоне в Жуковском построят к сентябрю

В пятом микрорайоне в Жуковском продолжается строительство школы. По словам главы округа Бориса Аубакирова, в полном объеме завезли оборудование для обустройства пищеблока, заканчивается внутренняя отделка классов, а также началась сборка школьной мебели.

Также, по его словам, продолжается благоустройство прилегающей территории. Рядом со школой уже установили большую часть ограждения, по периметру строится тротуар.

Согласно проекту, школа откроется уже к 1 сентября. Четырехэтажное здание будет состоять из блоков начальной, основной и старшей школ. В учебном учреждении разместят учебные классы и помещения для «продленки», два спортивных и актовый залы, библиотечно-информационный центр и столовую. Отмечается, что в новом здании также будут учиться ребята из школы № 10.

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