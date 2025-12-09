Школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое капитально отремонтируют в 2026 году

Школу «Созвездие Вента» продолжают ремонтировать в деревне Мокрое в Можайском округе. Строители уже начали обновление кровли здания.

Специалисты, которые выходят на площадку ежедневно, также приступили к общестроительным и отделочным работам, а также к монтажу инженерных коммуникаций.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья уточнили, что в здании 1969 года постройки запланирован большой объем работ: обновление фасада и входных групп, полов и потолков, а также дверей и окон.

Позже в помещениях установят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Школу планируют открыть к 1 сентября будущего года.