Школу «Содружество» в Высоковске капитально отремонтируют к 1 сентября

В школе «Содружество» в Высоковске городского округа Клин продолжается капитальный ремонт. Работы завершены наполовину.

Сейчас на площадке трудятся 48 специалистов и две единицы техники. Рабочие обшивают стены гипсокартоном, красят их, монтируют натяжные потолки, обновляют фасад и модернизируют инженерные системы.

Согласно проекту, в здании площадью свыше четырех квадратных метров также отремонтируют кровлю и входные группы. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию. На финальном этапе рабт школа получит новую мебель и технику.

Учебное заведение планируют открыть 1 сентября текущего года.