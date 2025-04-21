Школу «Содружество» в Высоковске капитально отремонтируют к 1 сентября

В школе «Содружество» в Высоковске городского округа Клин продолжается капитальный ремонт. Работы завершены наполовину.
Сейчас на площадке трудятся 48 специалистов и две единицы техники. Рабочие обшивают стены гипсокартоном, красят их, монтируют натяжные потолки, обновляют фасад и модернизируют инженерные системы.
Согласно проекту, в здании площадью свыше четырех квадратных метров также отремонтируют кровлю и входные группы. Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую территорию. На финальном этапе рабт школа получит новую мебель и технику.
Учебное заведение планируют открыть 1 сентября текущего года.
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