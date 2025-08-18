Школу «Содружество» в Клину откроют после капремонта 1 сентября

В Высоковске завершается капитальный ремонт школы «Содружество» на Первомайской улице. Сейчас готовность объекта оценивают в 95%, сообщили в региональном Минстрое. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2025 года.

«На сегодняшний день полностью завершены работы демонтажные работы, проведен ремонт кровли и фасада. В настоящий момент завершаются общестроительные и отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей к школе территории и поставка оборудования, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций», — уточнили в ведомстве.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Подмосковья» и в рамках нацпроекта «Семья». Здание школы площадью 4,2 тысячи квадратных метров построили еще в 1965 году. Сейчас здесь ремонтируют крышу и фасад, обновляют входы, заменяют системы отопления, вентиляции и канализации, ведут внутренние отделочные работы, благоустраивают территорию, а также закупают новую мебель и оборудование.