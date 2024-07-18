Школу со стадионом и футбольным полем построят в деревне Сапроново

Школу для 1675 учеников построят в жилом комплексе «Первый квартал» в Видном. На территории будет работать стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и воркаут-зонами.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, готовность объекта сейчас превышает 40%. По словам руководителя проекта компании «Брусника» Максима Горбунова, строители завершают сборку железобетонного каркаса и монтируют коммуникации.

«Также идет установка перегородок из гипсокартона. Мы начали благоустройство площадки и монтаж фасада школы. Для части внешних и внутренних работ используем префабрицированные элементы, что обеспечит высокое качество и скорость строительства», — сказал он.

Площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров. Его сделают разноэтажным, а все помещения будут многофункциональными. Внутри обустроят атриум с амфитеатром, классы-трансформеры, большой спортзал и общественные пространства. На территории школы построят стадион, заниматься на котором смогут все жители квартала.

Жилой комплекс возводят в деревне Сапроново в Ленинском округе. Там уже построили четыре дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах разместили магазины, кафе и другие организации.

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