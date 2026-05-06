Школу со спортивным кластером построят в деревне Рузино
В Химках запланировано строительство новой школы в жилом комплексе «Новый Зеленоград», который расположен в деревне Рузино. Образовательное учреждение станет частью социальной инфраструктуры микрорайона и появится в рамках второй очереди застройки.
Проект рассчитан на 1325 учеников. Он предусматривает не только учебные классы, но и развитую спортивную среду.
«В центральной части здания запроектированы два спортзала площадью 540 и 288 квадратных метров для физического развития школьников разных возрастов, а на прилегающей территории — различные спортивные объекты», — отметила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Как уточнила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, здание будет четырехэтажным и выполненным в современном минималистичном стиле. Цветовую гамму выбрали в светлых тонах, чтобы гармонично вписать школу в существующую застройку.
На территории возле здания появятся мини-футбольное поле, универсальные площадки для игровых видов спорта, зоны с уличными тренажерами, беговые дорожки и сектора для прыжков.
Для учеников разных возрастов предусмотрят отдельные игровые пространства, а также оборудуют площадку для выполнения нормативов комплекса ГТО. Помимо этого, проектом заложена площадка для массовых мероприятий на 500 человек и зоны отдыха.
При благоустройстве будут использовать искусственную траву, резиновую крошку и специализированные материалы для беговых дорожек. При этом спортивная инфраструктура школы будет открыта не только для учеников — воспользоваться ею смогут и жители района в рамках губернаторской программы «Открытый стадион».
Новая школа дополнит уже сформированную спортивную среду квартала «Новый Зеленоград», где есть площадки для воркаута, игровые зоны, теннисный корт и футбольное поле.
Рядом с жилым комплексом также работает спортивный центр «Феникс», где действуют детские секции и фитнес-программы для взрослых.