Школу со спортивным кластером построят в деревне Рузино

В Химках запланировано строительство новой школы в жилом комплексе «Новый Зеленоград», который расположен в деревне Рузино. Образовательное учреждение станет частью социальной инфраструктуры микрорайона и появится в рамках второй очереди застройки.

Проект рассчитан на 1325 учеников. Он предусматривает не только учебные классы, но и развитую спортивную среду.

«В центральной части здания запроектированы два спортзала площадью 540 и 288 квадратных метров для физического развития школьников разных возрастов, а на прилегающей территории — различные спортивные объекты», — отметила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.