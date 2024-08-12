Школу с выставочным залом построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове

Школу на 1650 мест откроют в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в Домодедове. В ней создадут выставочный зал, лаборатории, столовую и другие помещения.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу строят за счет внебюджетных средств. Сейчас на площадке трудятся около 100 человек, они продолжают обустройство кровли, штукатурку стен, монтаж вентиляции и другие работы.

Площадь здания превысит 20 тысяч квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, библиотечный центр и другие помещения. Дети будут питаться в просторной столовой и заниматься в спортивном зале с зоной для зрителей.

Во дворе разместят площадку для мероприятий с амфитеатром, футбольное поле, беговые дорожки, площадку для паркура и другие объекты.

Жилой комплекс находится в девяти километрах от МКАД. Рядом находятся Ушмарский и Видновский лесопарки, а также река пахра. На его территории построят два детских сада и школу.

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