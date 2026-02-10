Школу с творческим уклоном откроют в Наро-Фоминском округе

В жилом комплексе «Парк Апрель» в Апрелевке откроется современная школа «АпрелиУМ» на 500 мест. В ней будут совмещены технологии, углубленное изучение предметов, творчество и профессиональное обучение балету.

Проектная команда работает над созданием современной инфраструктуры: учебных кабинетов, спортивных залов, творческих мастерских и профильных лабораторий. На рабочей встрече заместителя главы округа Светланы Малыхиной с гендиректором застройщика KASKAD Family Аллой Громовой детально обсудили вопросы благоустройства территории, подъездных путей и парковок.

Ученики смогут попробовать себя в профессии на факультативах и дополнительных занятиях. В рамках партнерства с колледжем «ГРАНДБАЛЕТ» с 5-го и 7-го классов будет доступно профессиональное обучение по специальностям «Искусство балета» и «Искусство танца».

Школа откроется в новом учебном году и будет принимать детей из жилого комплекса «Парк Апрель» и других микрорайонов Апрелевки.