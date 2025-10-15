Школу с парком с сенсорными лабиринтами достроят в Сапронове в 2026 году

Школу в деревне Сапроново достроят в начале 2026 года. Она примет 1,6 тысячи учеников. Здание учреждения будет соединено в двумя домами ЖК «Первый квартал» пешеходным мостом.

Стройготовность школы уже превысила 67%. В ней будут заниматься ребята из жилого комплекса «Первый квартал» и других микрорайонов. Для ребят из Видного обстроят безопасный маршрут, рассказали в региональном стройнадзоре.

Площадь здания превысит 27 тысяч квадратных метров. Оно станет одним из самых необычных в регионе.

Из-за особенностей рельефа корпус будет разноэтажным с одной прозрачной крышей. Все помещения будут многофункциональны, в для среднего и старшего звена создадут классы-трансформеры.

В корпусе будут работать два спортзала, несколько мастерских, лаборантские и другие кабинеты. На территории разместят экспериментальный огород и плодовый сад с тактильными камнями и домиками для птиц, стадион, а также парк с сенсорным лабиринтом и эко-тропами.