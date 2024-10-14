Школу с эко-тропой и огородом построят в Мытищах в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили возведение четырехэтажной школы в ЖК «Мытищи-Парк». Готовность объекта составляет 35%. Уже завершены фундамент и монолитный каркас. Сейчас ведутся работы по каменной кладке и установке внутренних инженерных систем.

Школа площадью более 13 тысяч квадратных метров сможет принять 1,1 тысячи учеников. В ней обустроят учебные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, а также классы для кулинарии, музыки, ИЗО и черчения.

Актовый зал высотой более шести метров будет оборудован сценой и амфитеатром. Кроме того, для учащихся организуют читальные залы с зонами для просмотра фильмов и презентаций.

На территории школы появятся игровые зоны, спортивный комплекс с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, а также беговая дорожка. Помимо этого, для школьников благоустроят с эко-тропу и огород. Ожидается, что строительство образовательного учреждения завершится во втором квартале 2025 года.

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