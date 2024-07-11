Школу с двумя спортзалами и стадионом построят в Домодедове к сентябрю

Новую школу построят в Домодедове к сентябрю. Она будет рассчитана на 825 мест.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 90%. Площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. В нем обустроили учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортивные залы и другие помещения.

«В настоящий момент на более 200 рабочих. Завершается монтаж воздуховодов и оборудования вентиляционных систем, монтаж электроснабжения, радиаторов и лифтового оборудования, чистовая отделка помещений, установка дверей, благоустройство территории», — уточнили в ведомстве.

Блок начальной школы будет рассчитан на 300 мест, основной и старшей — на 525. На территории обустроят стадион, игровые и спортивные площадки.

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