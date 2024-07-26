Школу с библиотечным центром и стадионом построят в Видном

Фото: ГК Брусника

Школу на 825 мест построят в Видном в Ленинском округе. В ней обустроят библиотечный центр с IT-зоной, спецклассы и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, объект построит компания «Брусника» за счет внебюджетных средств.

Площадь четырехэтажного здания превысит 15 тысяч квадратных метров. Там создадут 300 мест для начального и 525 для среднего и старшего звена. В одном классе будут учиться 25 учеников.

В учреждении создадут три блока спецкабинетов. Это зона естественно-научного цикла, информатики и зоны технологично-трудового обучения. Кроме того, там будет работать библиотечный центр и IT-зона.

На территории построят спортивный кластер с раздевалками, тренерскими и душевыми.

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