Школу с бассейном в Химках построят к августу 2026 года

Школу с бассейном построят в микрорайоне Подрезково в Химках к августу 2026 года. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, готовность работ уже достигла 62%. Сейчас на объекте ведут фасадные работы и внутреннюю отделку помещений.

Площадь здания составит около 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, два спортивных и один актовый зал, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской работы, лаборантскую и выставочные пространства. У школы будет собственный бассейн.

На территории обустроят сквер, футбольное поле, площадки для баскетбола и зоны воркаута.

Учреждение построят на территории ЖК «1-й Шереметьевский».