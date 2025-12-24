Школу с актовым залом профессионального уровня построили в Подольске

Новую школу построили в Подольске на территории жилого комплекса «Новая Щербинка». Там оборудования современный актовый зал, лаборантские и просторную столовую.

Строительные работы в школе уже завершились, в помещениях расставили мебель и оборудование, а на территории провели благоустройство. Специалисты подмосковного стройнадзора проверили здание и выдали ему заключение о соответствии здания проекту.

Площадь здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Учебные классы в нем оснастили современным оборудованием, а для практических занятий создали лаборантские. Кроме того, в школе будет работать столовая на 250 посадочных мест.

Актовый зал оборудовали всем необходимым для проведения мероприятий на профессиональном уровне. Ученикам будут доступны сцена, помещения для костюмов и реквизита, а также музыкальные инструменты.

Школа решит проблему нехватки мест в жилом комплексе.