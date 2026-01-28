Школу построят вблизи ЖК «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском к концу года

Современную общеобразовательную школу начали строить в жилом комплексе «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Учреждение планируют открыть к концу года.

Новая школа станет полноценным образовательным комплексом и местом притяжения для детей и родителей со всего округа. Объект построят по областной госпрограмме.

Школа уже готова наполовину. После завершения работ здание сможет принять всех желающих. Образовательный процесс будет проходить в одну смену, а каждый класс будет рассчитан на 25 человек.

На первом этаже школы разместят пищевой и медицинский блоки, а также игровую комнату. На втором — актовый и спортивный залы.

Третий этаж отведут под библиотечно-информационный центр с просторным читальным залом и Центром детских инициатив.

Ход работ будут контролировать инспекторы регионального стройнадзорра.