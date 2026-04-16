Школу построят в ЖК «Резиденции Сколково» в поселке Заречье

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» в поселке городского типа Заречье продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 учеников. Девелопером проекта выступает инвестиционная группа «Абсолют».

На площадке началось благоустройство прилегающей территории. Учебному корпусу уже присвоили адрес: улица Мещерский бульвар, дом № 5. В дальнейшем он станет частью Зареченской средней школы.

Пространство площадью почти 17 тысяч квадратных метров организуют по принципу функционального зонирования. Центральную часть двора отведут под проведение общешкольных мероприятий, рядом разместят спортивную зону. Также установят уличные тренажеры.

Для младших школьников предусмотрели отдельную игровую территорию с качелями, балансиром на несколько человек, развивающими панелями и другими конструкциями. Кроме того, запланирована полноценная физкультурная зона с площадками для волейбола и баскетбола, полосой препятствий, беговыми и лыжными дорожками, а также сектором для прыжков в длину.

Особое внимание уделят учебно-опытной зоне. Там создадут экологическую тропу.

Территорию дополнительно озеленят. Вдоль дорожек высадят клены, корейские пихты, яблони и груши, а также сирень, гортензии, пузыреплодник, кизильник. Появятся и плодовые растения, включая смородину, крыжовник и калину.

Благоустройство выполнили примерно на 45%, завершить его планируют к июлю.

Здание школы возводят с осени 2023 года. Строители уже сформировали монолитный каркас, возвели стены, смонтировали кровлю, установили окна и лифтовое оборудование. Общая площадь трехэтажного здания превысит 12 тысяч квадратных метров.

Внутри предусмотрели не только стандартные классы, но и специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, точных дисциплин и информационных технологий. Также проект включает актовый зал, два спортивных зала, библиотеку, медицинский блок и административные помещения.

Ранее в жилом комплексе бизнес-класса открыли два детских сада.