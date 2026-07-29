Школу построят в ЖК «Публицист» в Пушкино
В жилом квартале «Публицист» в Пушкино началось строительство новой школы. Она будет рассчитана на 1650 учеников.
Для школы разработали индивидуальный архитектурный проект. Общая площадь трехэтажного здания составит около 25 тысяч квадратных метров. Для младших и старших классов предусмотрели отдельные входные группы и гардеробные.
Внутри здания оборудуют несколько спортивных залов, просторный актовый зал, библиотечно-информационный центр с медиатекой, учебные мастерские, столовую и медицинский блок. Возле главного входа создадут специальную площадку, где родители смогут ожидать детей.
Территория образовательного комплекса займет около 3,6 гектара. Там обустроят пространство для проведения мероприятий, игровые площадки и спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, а также площадками для игры в волейбол и баскетбол.
Более половины свободной территории займут зеленые насаждения. Все прогулочные и спортивные пространства адаптируют для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Мы создаем среду, где у семей с детьми есть все для комфортной жизни: современное образование, спорт, медицина и зоны для прогулок.
Ильдар Газиев
директор по продажам в ЦФО компании-застройщика Dogma
Жилой квартал «Публицист» строят на улице Зеленая Роща в Пушкино, примерно в 17 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. В рамках которых появятся 20 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две школы, пять детских садов, поликлиника, а также коммерческие и социальные объекты.
Помимо возведения жилой и социальной инфраструктуры, девелопер выполнит благоустройство прилегающей лесопарковой территории площадью 20 гектаров, обновит дорожную сеть, оборудует новые остановки общественного транспорта и организует два муниципальных автобусных маршрута, которые свяжут квартал с железнодорожной станцией «Пушкино».