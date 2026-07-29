Школу построят в ЖК «Публицист» в Пушкино

В жилом квартале «Публицист» в Пушкино началось строительство новой школы. Она будет рассчитана на 1650 учеников.

Для школы разработали индивидуальный архитектурный проект. Общая площадь трехэтажного здания составит около 25 тысяч квадратных метров. Для младших и старших классов предусмотрели отдельные входные группы и гардеробные.

Внутри здания оборудуют несколько спортивных залов, просторный актовый зал, библиотечно-информационный центр с медиатекой, учебные мастерские, столовую и медицинский блок. Возле главного входа создадут специальную площадку, где родители смогут ожидать детей.

Территория образовательного комплекса займет около 3,6 гектара. Там обустроят пространство для проведения мероприятий, игровые площадки и спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками, а также площадками для игры в волейбол и баскетбол.

Более половины свободной территории займут зеленые насаждения. Все прогулочные и спортивные пространства адаптируют для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья.