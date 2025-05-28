Школу построят в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове к сентябрю

Школу построит в жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедове. Она будет рассчитана на 1650 мест и заработает в сентябре.

Сейчас готовность объекта составляет 85%, рассказали в региональном Минжилполитики.

На территории обустроят зоны отдыха с амфитеатром, спортивные площадки, футбольное поле и беговые дорожки. В здании разместят специализированные кабинеты, мастерсткие, два спортзала и столовую на 825 мест, а также библиотечный центр и другие помещения.

Школу возводят в едином стиле с жилыми домами комплекса. Фасады выполнены в светлых тонах с голубыми акцентами, что подчеркивает расположение у реки Пахры.

Параллельно строят детский сад на 150 мест и поликлинику. В ЖК уже работают 18 жилых домов и одно дошкольное учреждение.