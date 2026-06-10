Школу построят в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах до конца года

В жилом комплексе «Пироговская Ривьера» в деревне Пирогово в городском округе Мытищи продолжается строительство новой школы на 600 мест. Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.

Готовность объекта достигла 72%.

Новое образовательное учреждение площадью около 17 тысяч квадратных метров примет учеников с первого по 11-й класс. Проектом предусмотрено 37 учебных кабинетов, а образовательный процесс будет организован в одну смену.

Помимо стандартных классов, в школе создадут современные пространства для практических занятий. Там оборудуют мастерские по работе с деревом, металлом и тканью, а также специализированную зону для уроков кулинарии. Для поддержки учащихся будут работать медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

Особое внимание уделят развитию творческих и спортивных направлений. В здании разместят два спортивных зала и актовый зал почти на 400 мест. Для проведения концертов и мероприятий предусмотрят артистические помещения, костюмерная, сцена и отдельная комната для хранения музыкальных инструментов. Также в школе откроется столовая с собственным пищеблоком. Обеденный зал сможет одновременно принять 344 человека.

В настоящее время на объекте проводят внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Завершить строительство планируют в третьем квартале текущего года.

Школа станет частью развивающейся социальной инфраструктуры жилого комплекса. Ранее в «Пироговской Ривьере» уже возвели 12 многоквартирных домов, детский сад на 225 мест и встроенные амбулаторно-поликлинические отделения для детей и взрослых.

Одновременно на территории микрорайона продолжается строительство еще четырех жилых домов. Реализацией проекта занимается компания «КомфортИнвест».