Школу построят в ЖК «Первый Южный» в деревне Тарычево в этом году

В жилом комплексе «Первый Южный» в деревне Тарычево в Ленинском округе возводят школу, рассчитанную на 1250 учеников. Строительство началось в ноябре 2024 года, а сейчас готовность объекта достигла 32%.

Рабочие успели заложить фундамент, построить подземную часть и возвести монолитные конструкции двух этажей основных учебных корпусов и спортивного зала. По планам, строители должны завершить все работы до конца 2026 года.

Общая площадь учебного заведения достигнет 16 тысяч квадратных метров. Здание разделят на блоки для начальных, средних и старших классов, а также оборудуют общие пространства. Учиться дети будут только в первую смену.

В школе появятся современные классы, отдельные спортивные залы для младшеклассников и подростков, большая библиотека, просторный атриум, столовая и актовый зал.

Территорию вокруг здания благоустроят: сделают отдельные дворы для отдыха, творчества и занятий спортом. Инфраструктуру, включая спортивное ядро, смогут использовать и местные жители по вечерам и в выходные дни.

За процессом строительства следят специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья.

В жилом комплексе «Первый Южный» уже сдали в эксплуатацию котельную и один жилой дом. Параллельно строят новые корпуса с подземными паркингами почти на 750 автомобилей, надземную парковку на 499 мест и детский сад.

В планах — возведение второй школы, еще двух садиков и поликлиники.