Школу построят в ЖК «Новый Зеленоград» в Химках

В жилом комплексе «Новый Зеленоград» в городском округе Химки появится современная школа на 1325 учеников. Ее строительство запланировано в рамках второй очереди застройки в районе деревни Рузино.

Новое четырехэтажное здание площадью более 21 тысячи квадратных метров займет участок в 3,2 гектара.

Девелопером выступает компания Ikon Development. Архитекторы из «Моспроекта-7» предложили возвести школу в современном стиле с гармоничным фасадом, сочетающим белый и серый цвета.

Здание будет иметь Л-образную форму, что позволит разделить потоки учеников. Для младших классов предусмотрен отдельный вход в левом крыле, а для средней и старшей школы — свои входы в центральной части и правом крыле.

В школе создадут не только современные учебные классы, но и комфортное общественное пространство. Там оборудуют актовый зал на 662 человека, просторный библиотечный центр, два спортивных зала и Центр детских инициатив.

На прилегающей территории обустроят большую спортивную зону с футбольным полем, площадками для волейбола и баскетбола, уличными тренажерами, а также зоной отдыха для самых маленьких учеников.

Комплекс «Новый Зеленоград» активно развивается: девелопер уже ввел в эксплуатацию девять домов, где живут свыше 1,6 тысячи человек.

Ранее в рамках первой очереди на территории квартала возвели детский сад и школу.