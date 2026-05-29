Школу построят в ЖК «Мытищи Парк» в 2027 году

В Мытищах продолжается строительство второй школы для жителей комплекса «Мытищи Парк». Объект готов почти наполовину — инспекторы Главгосстройнадзора оценивают общую строительную готовность здания в 49%.

Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.

Сейчас строители активно занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом инженерных коммуникаций, устройством фасада и кровельными работами. Новый образовательный комплекс возводят в четырехэтажном здании, которое рассчитано на создание современной и комфортной среды для школьников разных возрастов.

Проект предусматривает разделение учебных пространств по возрастным группам. Для учеников начальных классов выделят первый и второй этажи, а учащиеся средней и старшей школы будут заниматься на третьем и четвертом уровнях здания.

Аналогичный подход применят и при организации питания. Для младших школьников оборудуют отдельный обеденный зал на 150 мест, а для учеников основной и старшей школы предусмотрят столовую на 275 посадочных мест.

Внутри школы также разместят два полноценных спортивных зала с раздевалками, душевыми и санитарными помещениями. Кроме того, в образовательном учреждении появится двухуровневый информационно-библиотечный центр.

Особое внимание уделят благоустройству территории вокруг школы. Здесь создадут спортивное ядро с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, площадками для баскетбола и волейбола, а также зоной для выполнения нормативов ГТО и сектором для прыжков в длину.

Помимо спортивной инфраструктуры, проект включает пространства для отдыха, активных игр и специальный участок, предназначенный для выращивания растений и проведения учебных занятий на открытом воздухе.