Школу построят в ЖК «Мытищи Парк» до конца 2026 года

В жилом комплексе «Мытищи Парк» в Мытищах продолжается возведение новой школы. Рабочие уже завершили основные строительные работы, приступили к монтажу кровли, окон и внутренних инженерных сетей.

Как сообщает Министерство жилищной политики Подмосковья, объект возводит компания «Самолет».

Новое здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров появится в южной части жилого комплекса. Проект соответствует современным стандартам: здание будет состоять из двух блоков разной этажности, что разделит потоки школьников разного возраста. Особое внимание уделят доступной среде для детей с ограниченными возможностями.

Помимо обычных классов в школе появятся специализированные лаборатории, творческие студии и группы продленного дня. Центром притяжения станет большая библиотека с медиатекой.

Для мероприятий предусмотрели двухуровневый актовый зал на 320 мест, а для занятий физкультурой — два спортзала.

Питание детей будет организовано в двух столовых разной вместимости. Кроме того, в школе будут работать кабинеты психолога и логопеда, а также медицинский блок.

Территорию вокруг учебного заведения благоустроят. Планируется создать спортивный кластер с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для игровых видов спорта и зоной для испытаний ГТО. Отдельно выделят участок для уроков ботаники. Рядом обустроят парковку на 16 автомобилей.

Открыть двери для учеников школа должна в конце 2026 года.